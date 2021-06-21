Правительство исполнило все соцобязательства перед населением - Мамин

Премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании депутатов обеих палат Парламента выступил с отчетом о работе Правительства в 2020 году и предпринимаемых мерах по дальнейшему развитию экономики, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Глава Правительства отметил, что по итогам 2020 года основным фактором стабильности экономики Казахстана стал реальный сектор. Несмотря на неопределенность в мировой и региональной экономиках, обрабатывающая отрасль показала рост на уровне 3,9%.

Впервые с 2004 года доля обрабатывающей промышленности (13,1%) превысила долю горнодобывающей промышленности в ВВП (12,5%). Динамичным ростом отличились фармацевтика с увеличением на 47%, готовые металлические изделия - на 20%, машиностроение - на 16%, в том числе автомобилестроение - на 53%, производство вагонов и локомотивов - на 39%.

Ввод жилья по стране вырос на 16,8%, составив 15,3 млн кв. м, что обеспечило уверенный рост в строительстве (11,2%) и позволило Казахстану занять первое место среди стран СНГ по вводу нового жилья на человека. В сельском хозяйстве наблюдался наибольший рост среди стран ЕАЭС, а также самый высокий показатель за последние семь лет.

Золотовалютные резервы РК выросли на 23,1% - до $35,6 млрд. Положительное сальдо внешней торговли составило $8,9 млрд.

В рамках индустриализации национальной экономики в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге. Наибольшее количество проектов реализовано в АПК, металлургии, стройиндустрии, машиностроении, химической промышленности. Это позволило создать 19 тыс. постоянных рабочих мест.

В условиях действия режима чрезвычайной ситуации и ограничительных мер в период пандемии для сохранения социально-экономической стабильности в 2020 году были приняты и реализованы три пакета антикризисных мер. Это срочные меры по поддержке населения и бизнеса, оперативные меры по сохранению социально-экономической устойчивости, Комплексный план по восстановлению экономического роста.

Принят закон по вопросам восстановления экономического роста, который включал поправки в 14 кодексов и 71 закон по девяти направлениям. Существенно расширены инструменты льготного кредитования МСБ. Увеличено финансирование оборотного капитала. Предоставлены рефинансирование кредитов на льготных условиях, а также отсрочки по кредитам. Приняты меры по налоговому стимулированию для пострадавших отраслей.

Мерами занятости было охвачено 1,4 млн казахстанцев. Проведена индексация размеров пенсий и государственных пособий на 10-12%. Обеспечено повышение оплаты труда учителям на 25%, медицинским работникам, а также сотрудникам культуры и архивного дела - на 50%, сотрудникам правоохранительных и специальных служб - от 30 до 70%.

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, нами исполнены все социальные обязательства перед населением. Аскар Мамин

По итогам пяти месяцев текущего года ВВП Казахстана вырос на 1,6%. При этом обеспечен рост во всех отраслях экономики. Основными драйверами стали обрабатывающая промышленность (7,2%), в том числе машиностроение (21,1%), химическая промышленность (9,8%), фармацевтика (25,7%) и легкая промышленность (5,5%).

Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе (11,3%) и вводе в эксплуатацию жилья (12,5%, или 4,6 млн кв. м). Стабильные темпы роста наблюдаются в сельском хозяйстве (3,1%).

Рост инвестиций в основной капитал составил 25,5% без учета горнодобычи.

Второй месяц подряд наблюдается усиливающаяся положительная динамика в секторе услуг - торговле (6,7%), связи (11,6%), операциях с недвижимым имуществом (1,3%), финансовой и страховой деятельности (1,6%).

Премьер-министр отметил, что перед Правительством поставлена задача обеспечить по итогам 2021 года экономический рост на уровне 3,5-4%, а также охватить мерами занятости 1,2 млн чел. Это позволит повысить реальные доходы населения на 5%.

Поставлена цель реализовать 415 инвестиционных проектов на общую сумму 8 трлн тенге. Планируется ввод в эксплуатацию 17 млн кв. м жилья, строительство 200 школ и открытие 30 медицинских учреждений, ремонт и строительство 6 тыс. км автодорог.

Перед нами стоит задача по дальнейшему укреплению достигнутых показателей и преодолению новых вызовов социально-экономического развития. Аскар Мамин