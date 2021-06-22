Казахстан перешел в "желтую" зону по коронавирусу

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, Казахстан находится в "желтой" зоне. В "красной" зоне остается Нур-Султан, остальные регионы в "желтой" и "зеленой" зонах.

За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4%. Это связано с увеличением на 40% числа зарегистрированных случаев в Нур-Султане, - отметил глава Минздрава на заседании правительства.

Занятость инфекционных коек в республике на 22 июня составляет 25%, реанимационных коек - 21%. В семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость, отметается сокращение занятости как инфекционных, так и реанимационных коек.

Тамила Языкова, Нур-Султан