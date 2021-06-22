Фейк о благотворительной акции для лиц с инвалидностью распространяют в Сети

Информация о том, что 23 июля возле Министерства труда и социальной защиты населения РК пройдет благотворительная акция для лиц с инвалидностью, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности, передает zakon.kz.

Как сообщили в Минтруда, проведение каких-либо акций для лиц с инвалидностью и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, не планируется.

Казахстанцев попросили не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону.