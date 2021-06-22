Лекарства в Казахстане могут подорожать

В Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что действующие правила создают барьер для развития бизнеса, передает КТК.

Послабления коснутся препаратов со взаимозаменяемыми активными веществами. В агентстве надеются, что тогда в аптеках эти медикаменты смогут продавать по объективным ценам. Предельная стоимость некоторых из них сейчас ниже закупочной, и бизнесмены торгуют себе в убыток.

Предприниматели эту информацию подтвердили. Поэтому первое, что они сделают после утверждения новых правил, выровняют цены. За счет этого стоимость лекарств неминуемо поднимется.

В данный момент от регулирования цен наиболее пострадали препараты, которые входили в перечень ковидных препаратов, - антибиотики, жаропонижающие. Многим аптекам пришлось спустить цены ниже закупочных и продавать продукцию населению. Прогноз: я думаю, подорожание на 10-15% все же будет. руководитель отдела категорийного менеджмента по лекарственным средствам Рамиль Хакимьянов