Коллективы с количеством сотрудников более 20 человек будут обязаны вакцинироваться, сообщила на брифинге председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня, когда мы говорим об организованных коллективах, мы имеем в виду любой коллектив больше 20 человек. То есть на любой коллектив больше 20 человек будет распространяться требование об обязательном проведении вакцинации или ПЦР-тестов каждые 7 дней, если нет медицинских противопоказаний, - сообщила Есмагамбетова.

По ее словам, на сегодня разрабатывается постановление главного государственного санитарного врача, и как только оно будет подписано, эти требования вступят в силу.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан