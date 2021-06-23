Сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации в Казахстане 

Из 2,8 млн вакцинированных заболели коронавирусом 1437 человек. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня заболевших после вакцинации 1437 человек. Я бы хотела отметить, что это низкий уровень - 0,05%. Тогда как сам производитель допускает эффективность вакцины 92%, то есть восемь из 100 могут заболеть, - сказала Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Она отметила, что среди заболевших есть вакцинированные "Спутник V", Hayat-Vax и QazVac.

После первой дозы "Спутник V" заболели 979 человек. После QazVac - восемь и Hayat-Vax - 35 человек. Но эти цифры подтверждают, что из 2,8 млн вакцинированных заболели только 1437 человек. Это наглядный показатель эффективности вакцинации, - уточнила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Тамила Языкова, Нур-Султан