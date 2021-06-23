Программа "Парламент оnline" стала лауреатом конкурса "Парламент сөзі"

Программа "Парламент оnline" получила эксклюзивную статуэтку и диплом лауреатов конкурса "Парламент сөзі" в номинации "Специальный репортаж", передает zakon.kz.

1 февраля 2020 года на Первом канале "Евразия" состоялась премьера программы "Парламент оnline", правда, тогда она называлась "Сенат оnline". Перед проектом стояла серьезная задача - просто и интересно рассказать о законотворчестве в нашей стране; о тех, кто принимает законы, работает над ними; о том, как это меняет жизнь казахстанцев. Поэтому Первым каналом "Евразия" на проект были брошены лучшие силы: Гульфариза Рамазанова - руководитель команды и продюсер, Алибек Рзабаев - ведущий, Куралай Баяндина - редактор, Дамира Курманаева - главный режиссер, и журналист Алия Алмухамбетова.

К сожалению, весной работу сильно осложнила пандемия коронавируса, но это не повлияло на качество. Доказательством стало то, что в 2020 году в День журналистики программа "Сенат оnline", несмотря на свою творческую молодость, стала лауреатом конкурса Сената Парламента "Туған ел", заняв первое место. И это при конкуренции в 120 претендентов.

В новый телевизионный сезон 2020-2021 гг. программа наполнилась новым творческим содержанием и получила название "Парламент оnline". И теперь она уже рассказывает о деятельности обеих Палат законодательной власти. Как итог - накануне 22 июня проект был удостоен высокой награды Мажилиса Парламента. Команда программы получила эксклюзивную статуэтку и диплом лауреатов конкурса "Парламент сөзі" в номинации "Специальный репортаж".

На вопросы нашего корреспондента отвечают руководитель проекта и продюсер Гульфариза Рамазанова и ведущий Алибек Рзабаев.

- Как зародилась идея создания подобной передачи и у кого?

Сама жизнь подвела к такому решению. Анализ показал, что на казахстанском телевидении на тот момент не было программ, которые бы на постоянной основе, еженедельно, освещали деятельность Сената и Мажилиса в доступной для простого зрителя форме, - рассказала Гульфариза Рамазанова.

- Сколько человек работает над программой? Насколько дружный у вас коллектив?

Команда у нас большая! Моя вторая семья - так, и никак иначе, я ее не называю. И это тот случай, когда каждый на своем месте, а вместе мы сила. Зритель всегда видит только меня - к моему сожалению, работа всей команды: редактора, режиссера, видеоинженера, операторов, осветителя, водителей, гримеров и многих других - остается за кадром. А так хочется о них всех рассказать. Когда любишь свою команду, об этом хочется кричать, ведь так? - поведал Алибек Рзабаев.

- В чем отличие программы "Парламент оnline" от других подобных проектов?

Телезрители отмечают "фирменные" стендапы и особенный монтаж программы. Видеосюжеты о важных вопросах регионов, которые поднимают депутаты, постоянные рубрики "Запрос - ответ" и интервью "на ногах" делают проект интересным и дают возможность откровенно говорить о проблемах и искать пути их решения, - поделилась Гульфариза Рамазанова.

- Как выбираются идеи для новых программ - командой или есть кто-то указующий сверху? Кто принимает участие в написании сценария?

Сразу скажу, никаких указов сверху лично я никогда не получал. Каждый понедельник собираемся командой, обсуждаем повестку и начинаем работать. Сценарий пишем вместе и снимаем все тоже вместе. И даже в пятницу вечером устраиваем, так сказать, пред- премьерный показ, - сказал Алибек Рзабаев.

Идеи для программы рождаются, как говорится, из жизни и от повестки заседания Сената и Мажилиса, - дополнила Гульфариза Рамазанова.

- Вам удается получать комментарии депутатов по самым острым и наболевшим вопросам, сложно ли это?

Не знаю, как Алие, но лично мне первые интервью давались сложно - передо мной целый сенатор или депутат. Потом понимаешь, что он такой же человек, как все мы, и что я тоже сталкиваюсь с такими же проблемами, как тысячи казахстанцев, и об этом важно и нужно говорить, - отметил Алибек Рзабаев.

- Некоторые материалы в программе подаются довольно саркастически, кто определил тон подачи?

Все стендапы мы обсуждаем вместе с нашим режиссером Дамирой Курманаевой. Тут самый настоящий мозговой штурм. И без юмора иногда просто нельзя обойтись. Например, я был первым беременным мужчиной-ведущим на нашем ТВ. Премию Чаплина не получил, но о приписках в приложении "Дамумед" мы рассказали. Именно оно ставило в неудобное положение казахстанских мужчин, - поведал Алибек Рзабаев.

- Программа "Парламент оnline" - неотъемлемая часть Первого канала "Евразия", а что лично для вас значит Первый канал "Евразия"?

Когда весь день на съемках сюжетов для "Парламент оnline", а вечером - эфир "Главных новостей" в 20:00, и ты приезжаешь, забегаешь в студию аккурат к нему - эмоции испытываешь, как-будто прыгнул с парашютом. Первый канал "Евразия" - это канал, на котором я летаю, расту и становлюсь лучше! А значит, и программы наши становятся лучше и интереснее зрителю, - поделился Алибек Рзабаев.

Каждую неделю нашу работу оценивают телезрители. Когда они выбирают в субботу вечером нашу программу, мы очень этому рады. Ведь в первую очередь вся команда "Парламента Оnline" работает для них. Проект стабильно в тройке лучших информационных программ выходного дня. Думаю, поэтому мы и стали лауреатами премии Мажилиса. Безусловно, эта награда - заслуга наших телезрителей и, конечно, Первого канала "Евразия", который собрал нас в одну команду, в одну семью! - сказала Гульфариза Рамазанова.