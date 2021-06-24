Восемь человек скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 24 июня предоставил Минздрав РК, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от COVID-19 за сутки скончались семь человек, от пневмонии с признаками КВИ - один.

На 24 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 098 человек (20 828 КВИ+ и 1270 КВИ-), из них в стационарах находятся 6588 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 510.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 408 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 95;

на аппарате ИВЛ - 72.

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