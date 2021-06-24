Сенаторы приняли закон о защите прав работников на "дистанционке"

Депутаты Сената приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РК по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы", передает корреспондент zakon.kz.

С принятием закона дистанционная работа теперь законодательно обозначена в Трудовом кодексе РК. В кодекс внесены такие понятия, как "дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа", а также восполнены законодательные пробелы, связанные с такими форматами работы.

Основной целью является устранение пробелов в части регулирования дистанционной работы в период введения ЧП, а также недопущения дискриминации в оплате труда работающих дистанционно. Принятие законопроекта в целом позволит защитить права работников, способствовать своевременному разрешению конфликтов и других вопросов в обеспечении безопасных условий труда, - сказал депутат Нурторе Жусип.

Как сообщалось ранее, закон был инициирован депутатами Парламента для защиты трудовых прав казахстанцев. В числе новшеств для работников на "дистанционке" - установленный фиксированный учет рабочего времени, обязанность работодателя по обеспечению своих сотрудников оборудованием, услугами связи и ряд других норм.

Дистанционная работа становится мировым трендом. На это, конечно, повлияла и пандемия. Отсутствие должного законодательного регулирования при переходе граждан на дистанционный режим работы создало некоторые проблемы в сфере трудовых отношений. Настоящий закон призван урегулировать эти вопросы и расширить правовые основы дистанционной работы, - сказал на пленарном заседании спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан