Кульгинов объявил о розыгрыше двухкомнатной квартиры среди вакцинированных

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что в розыгрыше квартиры могут принять участие жители города старше 18 лет, получающие первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа текущего года, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Провел штаб по предотвращению распространения коронавируса и проведению вакцинации. За моими заместителями, руководителями управлений и акимами районов закрепили персональную ответственность за качественное разъяснение важности и необходимости вакцинации отраслям, которые они курируют. Для формирования коллективного иммунитета нам необходимо привить более 60% населения города. Санврачи готовят новое постановление о принятии дополнительных карантинных ограничений: для групп риска требуется обязательная вакцинация, перевод на дистанционный режим не вакцинированных сотрудников, - написал аким.

Он отметил, что для стимулирования горожан вводится розыгрыш различных ценных призов.

Среди новых вакцинированных разыграем двухкомнатную квартиру (за счет привлечения частных средств). Участвовать в розыгрыше смогут все горожане, пришедшие на вакцинацию в поликлиники города либо в пункты вакцинации в ТРЦ/ТД и т.д. В розыгрыше квартиры смогут участвовать горожане старше 18 лет, получающие первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа текущего года. В начале сентября объявим результаты. Для справедливого проведения конкурса и охвата количества вакцинированных (за указанный период) привлечем наше IT-сообщество. Алтай Кульгинов

Также аким напомнил, что ранее ТРЦ MEGA Silk Way объявил о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных.

Кроме того, среди вакцинированных в ТРЦ/ТД проводятся розыгрыши компьютерных и бытовых приборов и т.д. Также будут разыгрывать iPhone. Нас радует, что в последние дни растет активность среди жителей в получении прививки. Тем самым горожане начали более осознанно подходить к своему здоровью, осознают риски "Дельта" штамма. Вакцинация - единственно действенный метод в борьбе с пандемией! Алтай Кульгинов