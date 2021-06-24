Второй случай заражения "дельта-штаммом" выявили в Алматы

В Алматы еще у одного человека выявили "индийский" штамм коронавируса, передает zakon.kz.

Накануне у жительницы Алматы обнаружили "дельта-штамм" коронавируса. Сегодня, 24 июня, на брифинге у замглавы Управления общественного здоровья Алматы Лауры Мырзагали спросили, не заразились ли ее домочадцы вирусом.

Сейчас у нас только двое. Это, по-моему, женщина 1983 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Они находятся в инфекционной больнице. По другим домочадцам пока нет информации, что они заболели. Пока заболели данные двое, - рассказала она.

Ранее сообщалось, что заболевшая является домохозяйкой.