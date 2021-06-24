Токаев подписал ряд законов

24 июня 2021, 16:48
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Главой государства подписаны Законы РК:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования";
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)";
  • "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года";
  • "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты".

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