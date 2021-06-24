В Нур-Султане ужесточают карантин. Опубликовано новое постановление главного санврача города, сообщает zakon.kz.
Обеспечить реализацию проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №26 и Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26" от 11 июня 2021 года № 27 с учетом нахождения в "красной зоне".
Постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 июня 2021 года.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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