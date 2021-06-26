Сахарные заводы Казахстана приостановили работу из-за российских конкурентов

На территории Казахстана широко представлен сахар российского и белорусского производства. Его доля в объеме потребления страны превышает долю казахстанских производителей и составляет около 60%, сообщает zakon.kz со ссылкой на LS.

Мы работаем в едином экономическом поле со странами ЕАЭС, и любое колебание цен на сахар у соседей отражается на наших рынках. В этом году сахар-сырец и белый сахар очень подорожали, это мировая тенденция роста цен, - отметил Нуржан Каирбеков, председатель наблюдательного совета Меркенского и Таразского сахарных заводов, сахарных производителей Жамбылской области.

Сахар-сырец закупается из Бразилии, на его стоимость влияют курс доллара и биржевые котировки, по которым, начиная с января и по май, устойчивая динамика роста цен. Кроме того, на 15% увеличилась стоимость транспортировки сырья через территорию России до Казахстана.

Сказываются на стоимости производства сахара, по словам производителей, и подорожание газа в Жамбылской области, а его составляющая в структуре производственных затрат составляет около 60%. Также подорожали ж/д транспортировка внутри Казахстана и все сопутствующие материалы, необходимые для производства. Например, мазут, на котором работает Аксуский сахарный завод, по словам директора завода Самата Надирбекова, сильно вырос в цене в последнее время, а он составляет 15-20% в себестоимости затрат.

Из 4 казахстанских сахарных заводов в настоящее время Аксуский и Меркенский приостановили свою деятельность, а Таразский из 25 тыс. тонн производственных мощностей сейчас вырабатывает 15-17 тыс. тонн в месяц из-за нехватки оборотных средств.

4 казахстанских завода не выдерживают конкуренции с 75 заводами России и 4 заводами Беларуси, которые работают на свекле. Рынок у нас общий, и он насыщен сахаром российского и белорусского производства. В Жамбылской области свеклы производится так мало, что переработка всего урожая у Меркенского сахарного завода занимает 75 дней, - объяснил Нуржан Каирбеков.

Все остальное время завод простаивает. Невозможно развивать производство при таких масштабах. При насыщенности рынка сахаром из соседних стран увеличивать производство сахара из тростника в стране нерентабельно, так как это приведет к перенасыщению рынка.

В то же время при наших имеющихся мощностях мы не можем экспортировать сахар, произведенный из тростникового сахара-сырца. Узбекистан закрыт от нас пошлинами на ввоз, а внутри Таможенного союза запрет связан с тем, что у нас льготная ставка в размере 5% от стоимости сырца в рамках ВТО. Тогда как из России и Беларуси сахар в Казахстан заходит спокойно. Нам нужно доступное сырье: если бы сахар-сырец был дешевле или в Казахстане производили больше сахарной свеклы, мы могли бы обеспечить себя своим сахаром, - рассказал Каирбеков.