Стройки в Нур-Султане приостановят из-за невакцинированных сотрудников

В Нур-Султане, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах могут быть приостановлены, передает zakon.kz.

Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

В текущем году, как и в прошлом, увеличили объем строительства социальных объектов: доступного льготного жилья, учебных заведений, дворовых клубов и т.д. С руководителями крупных строительных компаний обсудили план работы и сверили часы, - отметил аким.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и то, что на объекте работает большое количество людей, настоятельно рекомендовали вакцинироваться (за исключением тех, у кого медицинские отводы). Вакцинация позволит обезопасить как самих работников и их семьи, так и окружающих людей. Прервется цепочка распространения коронавируса.

В случае, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах будем вынуждены приостановить. Так как безопасность горожан и города превыше всего, - написал аким столицы.