В Акмолинской области обнаружен центр древней металлургии

В урочище Кошкарбай Зерендинского района сотрудниками областного историко-краеведческого музея обнаружен возможный центр древней металлургии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики.

Как отметили сотрудники музея, само урочище Кошкарбай - уникальный историко-культурный заповедник, где на относительно небольшом пространстве сосредоточено более 250 памятников археологии различных эпох - от каменного века до этнографической современности. Все они напластованы друг на друга. Это говорит о том, что климатические условия урочища были наиболее удобны для жизнедеятельности древнего человека. И это не случайно, ведь здесь сливаются две реки - Чаглинка и Кошкарбай, а местность со всех сторон закрыта сопками.

На этом месте встречается большое количество памятников, много металла, бронзовых и медных изделий, а значит, должны были быть и медеплавильные печи, но их никогда не удавалось обнаружить. Недавно мы выехали в это урочище, забрались на одну сопку и обратили внимание на небольшие воронки -углубления у подножья. Когда стали исследовать более детально, то обнаружили каменную кладку и обмазку из глины. Все это натолкнуло на мысль, что это, возможно, медеплавильная печь, - сообщил директор областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.

В последующем исследователи обнаружили большое количество руды, обожженную почву, а также подъемный материал.

Выше на сопке мы обнаружили старый карьер, который, как видно, делался не техникой. Все говорит о том, что разработка велась вручную: руду грузили на телегу, подвозили к печи, создавали высокую температуру и отливали нужную форму, - добавил Шакшаков.

Всего ученые насчитали девять огромных печей, в одной из которых до сих пор видны следы от телег.

Возможно, это окажется одним из центров древней металлургии на территории Северного региона, не обнаруженного по сей день. По предварительным данным, он относится к эпохе бронзы,- заключил директор областного историко-краеведческого музея.