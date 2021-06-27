Жанибек Алимханулы досрочно победил экс-чемпиона мира. Видео

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) провел свой десятый бой на профи-ринге, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где встретился с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО), бывшим "регулярным" чемпионом мира в среднем весе по версии WBA.

Бой был рассчитан на десять раундов и закончился победой Алимханулы. Брант не вышел на девятый раунд, при этом в шестом американец побывал в нокдауне.

Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал десятую победу в своей профессиональной карьере, а Роб Брант потерпел третье поражение. Ожидается, что эта победа приблизит Алимханулы к бою за титул чемпиона мира WBO, обладателем которого является американец Деметриус Андраде (30-0, 18 КО).





