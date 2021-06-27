Мать и отец погибли от угарного газа в селе Горькое СКО

Двое погибли, ребенок находится в реанимации, передает zakon.kz.
25.06. 21 г. в 15:10 на телефон 112 поступила информация о том, что в селе Горькое Тайыншинского р-на СКО в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе получили смертельное отравление угарным газом мужчина, 1977 года рождения, и его супруга, 1982 года рождения. Госпитализирован в больницу их сын, 2007 года рождения (состояние тяжелое, находится в реанимации под ИВЛ в детской областной больнице), - рассказала Группа по связям с общественностью ДЧС СКО.
Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Установлено, что накануне проводился ремонт отопительный печи, который был не закончен, что привело к отравлению от угарного газа. Предупредительная работа о соблюдении правил пожарной безопасности сотрудниками районного отдела по ЧС и сотрудниками полиции проводилась по данному адресу 9 июня 2021 года, - отметили в ДЧС.
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