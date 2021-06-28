С 1 ноября будет введена цифровая маркировка обуви в Казахстане 

Обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане будет введена с 1 ноября, сообщает zakon.kz.

Решение было принято по результатам консультаций с представителями отрасли. С 1 ноября 2021 года будут запрещены производство и ввоз немаркированной обуви на территорию страны.

А у розничного бизнеса будет еще дополнительный год - до 1 ноября 2022 года, чтобы распродать остатки немаркированного товара.

У бизнеса есть пять месяцев, чтобы тщательно подготовиться к нововведению, и больше года, чтобы распродать остатки немаркированного товара. Для предпринимателей круглосуточно работает горячая линия по цифровой маркировке. Центром развития цифровой экономики регулярно проводятся специализированные вебинары, предоставляются индивидуальные консультации для представителей отрасли. Полезная информацию о цифровой маркировке обуви размещается на специализированном портале markirovka.kz. Поэтому каждый производитель и импортер имеет возможность и время тщательно подготовиться к новым правилам работы на рынке, - сказал генеральный директор Центра развития цифровой экономики Бикеш Курмангалиева.

К введению обязательной цифровой маркировки также готовятся и таможенные склады. На их территории во время таможенных процедур будут наноситься стикеры или этикетки с цифровым кодом Data Matrix на товар, который не был промаркирован на зарубежных заводах-изготовителях.