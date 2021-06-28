Мошенники представляются работниками ЦОНа

В связи с участившимися случаями мошеннических действий "Правительство для граждан" предупреждает, что сотрудники ЦОНа не обзванивают клиентов и не просят погасить долги или сверить паспортные данные, сообщает zakon.kz.

Работники госкорпорации также не имеют доступа к базам данных должников, не могут заблокировать банковские счета или поставить запрет на выезд за границу. Вся коммуникация с клиентами осуществляется только через Единый контакт-центр 1414. Через SMS-уведомления клиентам сообщают о имеющейся брони, истечении срока действия документов или готовности госуслуги, - сообщили в организации.

Казахстанцев просят быть бдительными и не передавать посторонним лицам свои паспортные данные или цифровые подписи.

Получив доступ к вашему личному кабинету, злоумышленники могут использовать вашу личную информацию в корыстных целях.