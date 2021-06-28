Семейная пара пыталась продать новорожденного ребенка в Алматы

В министерстве внутренних дел Казахстана провели оперативно-профилактическое мероприятие "STOP трафик". За три дня было выявлено 56 преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации. Об этом рассказал официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, сообщает zakon.kz.

Полицией было выявлено два факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, два факта торговли людьми, два случая торговли несовершеннолетними. Также выявлено семь фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе одного несовершеннолетнего и 43 - по организации или содержанию притонов для занятия проституцией, - рассказал Ораз на брифинге.

Так, полицейскими Северо-Казахстанской области была пресечена преступная деятельность организованной группы из восьми человек, которая занималась сводничеством, арендовав в Петропавловске несколько саун для занятия проституцией.

В Алматы полицейскими установлен факт торговли новорожденным ребенком супружеской парой - гражданином Республики Узбекистан и жительницей Жамбылской области, - сообщил он.

В Уральске была установлена и задержана 30-летняя жительница Туркестанской области, которая обманным путем вовлекла в занятие проституцией 17-летнюю девушку.

Еще один случай трудовой эксплуатации был выявлен в Мангистауской области. Глава крестьянского хозяйства, применяя физическое насилие, с мая по июнь подвергал принудительному труду 59-летнего мужчину.

По всем фактам проводится досудебное расследование. Работа по выявлению преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы людей с целью эксплуатации продолжается, - заключил официальный представитель МВД.

Тамила Языкова, Нур-Султан