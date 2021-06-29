За исключением объектов с Ashyq - что имеют в виду врачи

Карантин ужесточили сразу в четырех регионах страны. Из-за роста числа заражений и перехода Казахстана в "красную" зону власти приняли решение ввести новые ограничительные меры и вернуться к некоторым старым способам защиты. Какие преимущества в новых условиях дает проект Ashyq, сообщает zakon.kz.

"За исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq". Эта фраза сопровождает практически каждый пункт новых постановлений санитарных врачей регионов. В столице ТРЦ и ТД разрешили работать до пяти вечера, за исключением расположенных в них аптек, маркетов, мест вакцинации и объектов, участвующих в проекте Ashyq. Так же выстроена и новая работа точек общественного питания, передает Первый канал Евразия.

Подключенные к Ashyq заведения - кафе, рестораны - могут работать, как указано в постановлении, до 2:00, но при условии - заполняемость должна быть не более 50 человек, или 30% от общей численности. официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев

А что касается рынков, тут без исключений. Крытые объекты не могут работать в выходные, а в будни открыты только до восьми вечера. Дезинфекция транспорта и мест скопления людей снова станет регулярной. Эту норму будут усиливать с сегодняшнего дня и в Алматы. Под пристальным вниманием - автобусы, детские площадки, лифты, аэропорты, вокзалы и дома с активными очагами заражения.

Хотел бы обратить внимание на часто задаваемые вопросы - бильярдные, компьютерные клубы, боулинг, цирк, караоке, выставки. Вне системы Ashyq данные объекты не работают. Кто работает по Ashyq, заполняемость не более 30%. Ограничения достаточно серьезные, но все они направлены на то, чтобы быстрее локализовать нынешнюю вспышку серьезной инфекции. главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин

В Алматы разрешили посещать особо охраняемые природные территории группами не более 15 человек. Нет преград и для работы образовательного и оздоровительного центра "Бобек" и школ для детей с особенностями развития. При этом во всем городе вводится тотальный масочный режим, и ежемесячное обследование волонтеров, соцработников и госслужащих. В Павлодаре нормы не ужесточали. Но и те, что действуют, соблюдают не все. Например, о дистанции и масках павлодарцы, похоже, забыли. В Атырауской области собираться группами больше трех человек теперь запретили, а старшему поколению и вовсе рекомендовали без особой необходимости дома не покидать. Продлили карантин и на Тенгизе. Только для вакцинированных вахтовиков отменили режим изоляции перед выходом на работу. А в ЗКО запретили ярмарки, праздничные мероприятия, собрания, совещания и конференции.