"Талибан" на границе со Средней Азией – чего ждать Казахстану

Боевики группировки "Талибан" вытеснили правительственные войска на границе с Таджикистаном. Военным пришлось отступить на территорию соседнего государства. За месяц талибы уже захватили большую часть Афганистана, сообщает zakon.kz.

Удастся ли им построить "Исламский эмират" и повлияет ли это на безопасность Казахстана? Вопросами задался Первый канал "Евразия".

Перестрелка на пограничном пункте "Укчук" продолжалась несколько часов. Натиска боевиков группировки "Талибан", которая неоднократно брала на себя ответственность за массовые теракты, правительственные войска не выдержали. 17 солдат были вынуждены отступить в Таджикистан. И дабы не накалять обстановку, официальный Душанбе разрешил афганским военным пройти на свою территорию. При этом соседние страны ужесточили контроль на границе, перешли на режим боевой готовности. Талибы границы пока не нарушали. Они заявили, что доминируют на 70% территории Афганистана. Ожесточенные бои начались после того, как в НАТО заявили о решении вывести войска до 11 сентября. Предпосылки на мирный исход конфликта были: 26 июня около 130 талибов добровольно сдались правительству в западной провинции Герат.

Теперь, когда иностранные военные силы намерены покинуть Афганистан, у нас нет проблем с нашими афганскими братьями. Мы приехали сюда, чтобы служить людям, нашим семьям и самим себе. Мы больше не хотим видеть войну и кровопролитие в Афганистане. бывший участник движения "Талибан" Хафизулла Хаким

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Однако большая часть членов группировки нацелена на укрепление своих позиций. Американская разведка считает, что действующее афганское правительство может сдаться в лучшем случае через шесть, а в худшем - уже через три месяца после вывода войск международной коалиции.

Затяжные боевые действия способствуют распространению и расширению угрозы проникновения террористических организаций, возможных организаций терактов с территории Афганистана на территорию Центральной Азии. Страна далека от того момента, когда мы можем говорить о том, что мир пришел непосредственно на территорию Афганистана, и было сформировано коалиционное Правительство. эксперт института мировой экономики и политики при фонде первого Президента РК Лидия Пархомчик

Мир в Афганистане воцарится только когда действующее правительство и "Талибан" придут к компромиссу. А пока сопредельные страны пытаются противостоять распространению международного терроризма всеми возможными средствами. Президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон во время телефонного разговора между собой договорились координировать совместные усилия, чтобы обеспечить стабильность в регионе. В мае страны-участницы ОДКБ решили до конца года принять документ о совместной работе по укреплению таджикско-афганской границы.