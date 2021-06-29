Саудовского принца приговорили к смертной казни за государственную измену

Саудовского принца Фахда бин Турки бин-Абд Аль-Азиза, племянника короля Салмана, приговорили к смертной казни, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом пишет вашингтонский Институт по изучению стран Персидского Залива (Gulf Institute).

Военный суд признал бывшего командующего саудовскими силами в Йемене виновным в государственной измене. Власти королевства считают, что Фахд причастен к организации антиправительственного переворота с целью смещения короля Салмана и его сына Мухаммеда бин Салмана.

Эксперты, опрошенные Институтом, отмечают, что к аресту якобы причастен Мухаммед бин Салман. По их версии, таким образом он хочет заставить семью арестованного пополнить государственную казну: предполагается, что в стране ухудшается экономическая ситуация.

Принц Фахд был арестован в сентябре 2020 года вместе со своим сыном Абдулазизом.