Куда чаще всего пытаются попасть алматинцы, зараженные COVID-19

Где чаще всего выявляют алматинцев с "красным" статусом, рассказала заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Алматы Салтанат Лесбаева, передает zakon.kz.

По ее словам, лидерами по выявлению алматинцев с "красным" и "желтыми" статусами являются ж/д вокзалы и аэропорт.

Она напомнила, что ж/д вокзалы Алматы включены в проект с 21 июня, однако уже за короткий промежуток времени Ashyq успешно работает на предупреждение распространения КВИ на этих объектах.

В первый день на ж/д вокзале "Алматы-2" при сканировании была выявлена пассажирка, которая собиралась выехать в другой город. Ее поездка должна была занять несколько дней. Представьте, скольких человек она могла заразить. У нее был выявлен "красный" статус. Она нарушила режим самоизоляции. Салтанат Лесбаева

Отмечается, что на сегодняшний день уже восемь жителей Алматы привлечены к административной ответственности за подобные нарушения.

По словам спикера, в связи с ужесточением установленных ограничений в Алматы желающих работать по проекту Ashyq стало больше.

Сегодня заявки подали еще 10 предпринимателей. В основном по Ashyq работают общепиты, фитнес-центры, компьютерные клубы, сауны и кинотеатры. Всего насчитывается 2332 участника. В тестовом режиме работают 148 субъектов бизнеса.

Также она сообщила, что в настоящее время совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы и разработчиками рассматривается вопрос расширения списка участников Ashyq.

Возможно, в скором времени работать с послаблениями смогут торгово-развлекательные центры, торговые дома, непродовольственные рынки и столовые, которых пока нет в проекте.

Наряду с приложением Ashyq проверить свой статус можно посредством приложений Aitu, Egov mobile и двух банков - Каспи и Халык банка. Это сделано для удобства граждан. Достаточно ввести свой ИИН, чтобы узнать статус.

Это сделано для минимизации рисков заражения населения. Если участники проекта не соблюдают взятые на себя обязательства, их исключают и лишают возможности работать с преференциями на срок до двух месяцев. В Алматы из проекта Ashyq исключены 39 участников, которые не сканировали посетителей и свой персонал, - сказала Салтанат Лесбаева.

Мнение о том, что приложение Ashyq в основном выявляет "синие" статусы у пользователей, является ошибочным. Так, при сканировании в Алматы "красный" статус подтвержден у 670 человек, а "желтый" - у 178.