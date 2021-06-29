Хотят показать Алматы - видео с быком рассмешило казахстанцев

29 июня 2021, 17:36
Фото: кадр из видео

Видео со скульптурой быка, которого везут на манипуляторе, рассмешило пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Ролик опубликовали в Instagram-паблике kris_p_kz.

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Публикация от @kris_p_kz +21 | ????????Kz (@kris_p_kz)

Все еще думают, куда поставить, - говорится в описании к видеоролику.

Пользователей соцсети ролик рассмешил.

"По приложению Аshyq не проходит бычок, вот и ищут место"

"Нет, они просто хотят быку показать город"

"Вы не так поняли. Ему экскурсию делают по Алматы"

"Говорят он до сих пор катается по городу"

"Куда он все время едет"

"Это оберег от вируса! Надо по всему городу провезти и вирус уйдет! Арча уже не помогает!"

"Возят везде, чтобы показать нам то, что нас ждет впереди", - написали казахстанцы.

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