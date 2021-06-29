Хотят показать Алматы - видео с быком рассмешило казахстанцев

Видео со скульптурой быка, которого везут на манипуляторе, рассмешило пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Ролик опубликовали в Instagram-паблике kris_p_kz.

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Пользователей соцсети ролик рассмешил.

"Нет, они просто хотят быку показать город"

"Вы не так поняли. Ему экскурсию делают по Алматы"

"Говорят он до сих пор катается по городу"

"Куда он все время едет"

"Это оберег от вируса! Надо по всему городу провезти и вирус уйдет! Арча уже не помогает!"

"Возят везде, чтобы показать нам то, что нас ждет впереди", - написали казахстанцы.