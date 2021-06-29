Еще одного дебошира сняли с рейса в аэропорту Нур-Султана

В аэропорту столицы пьяного мужчину не пустили на борт самолета, сообщает zakon.kz.





29 июня текущего года в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту г. Нур-Султан от представителя авиакомпании АО "Эйр-Астана" поступило сообщение о том, что на стойке регистрации находится правонарушитель, - сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции. В ходе проверки транспортные полицейские установили 45-летнего жителя Шымкента, который вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в общественном месте.

Мужчина-пассажир должен был вылететь в Шымкент. Но представители авиаперевозчика не пустили его на борт авиарейса сообщением Нур-Султан - Шымкент.

При доставлении в дежурную часть правонарушитель не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции и оказал неповиновение представителям власти.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у него было алкогольное опьянение средней степени.

В отношении мужчины полицейскими составлены административные протоколы по ч.1 ст. 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по ч.1 ст. 667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа), - резюмировал Кобландин.

Также он отметил, что на правонарушителя наложен штраф в размере 5 МРП - за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в отношении данного мужчины составлен третий административный протокол за мелкое хулиганство (по ч. 1 ст. 434 КоАП РК), который направлен в Специализированный межрайонный административный суд Шымкента для принятия процессуального решения.



С начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 21 092 человека, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде - 1867.







