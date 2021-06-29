Более трех миллионов казахстанцев не охвачены системой ОСМС

Проблемы охвата населения в системе обязательного социального медицинского страхования обсудили сегодня на очередном заседании Межведомственной комиссии по внедрению ОСМС, передает zakon.kz.





С внедрением ОСМС рост финансирования медицинской помощи по сравнению с 2019 годом составил 80%. За счет данных средств застрахованное население страны может получить 81 млн консультаций специалистов и диагностических услуг, это на 25% больше, чем в 2020 году, в том числе 930 тысяч дорогостоящих исследований (КТ/МРТ), с ростом в три раза, более 1 млн услуг медицинской реабилитации, доступ к лекарственному обеспечению граждан увеличится на 30,9%, - отметил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Однако, по словам Шоранова, неохваченными системой ОСМС с ограниченным доступом к медпомощи остаются еще 3,2 млн казахстанцев, из которых 1,7 млн человек производят уплату взносов не на регулярной основе, 1,5 млн человек не сделали ни одного платежа.

По состоянию на июнь 2021 года численность потребителей медицинских услуг в системе ОСМС составляет 15,8 млн человек, или 83% от общей численности населения РК, - сказал председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болат Токежанов.

По его словам, низкий показатель застрахованного населения отмечается в Костанайской (77%), Алматинской (78%), Туркестанской (78%), Жамбылской (80%), Кызылординской (80%), Восточно-Казахстанской (81%) областях и городах Алматы и Шымкент (по 81%).

Наиболее высокие показатели застрахованности населения в Атырауской (86%), Мангыстауской (86%), Акмолинской (85%), Западно-Казахстанской (84%) и Павлодарской (84%) областях.

Также отмечалось, что в 2020 году за счет накопленных активов Фонда оказана медицинская помощь в системе ОСМС гражданам, оказавшимся без доходов в период пандемии и ограничительных мер (в соответствии с актами Правительства), а также плательщикам ЕСП по льготной норме.

Так, в 2020 году 1,7 млн человек, ранее не участвовавших в системе ОСМС, уплатили ЕСП на общую сумму 1,8 млрд тенге. При этом 84 тыс. человек из них получили лечение в стационарах на сумму 11 млрд тенге. Таким образом, из Фонда потрачено в 6 раз больше средств, чем поступило за всех плательщиков ЕСП.

По данным Бюро национальной статистики, численность самозанятого населения в стране составляет 2 млн 78 тыс. человек. Учитывая, что в системе ОСМС в среднем числится порядка 1 млн 48 тыс. человек, неидентифицированными самозанятыми остаются 1 млн 30 тыс. человек.