Четыре цистерны с бензином сошли с рельсов в Нур-Султане

Сход произошел в районе Лесозавода в тупике, который находится в частных руках, передает zakon.kz.

29 июня в 13.35 поступило сообщение от железнодорожной станции "Ондирис" о том, что произошел сход четырех цистерн с бензином. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники столичного Департамента по ЧС. По прибытии установлено, что произошел сход четырех цистерн без опрокидывания и без розлива бензина, - рассказали в пресс-службе столичного ДЧС.

Как уточняется, на месте происшествия ведутся работы, произведено заземление линии электропередач, создан оперативный штаб.

В ликвидации задействованы 25 человек личного состава и четыре единицы специальной техники, а также выставлены пожарные посты ДЧС Нур-Султана и объектового формирования.