Как избежать перегрева компьютера летом

Летом существенно повышается риск перегрева компьютера, что может повлечь за собой дорогостоящий ремонт, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Что делать, если устройство посылает сигнал SOS, рассказал специалист проекта "Чудо техники" Евгений Мушинский.

Эксперт объяснил, что гаджеты перегреваются не только из-за высокой температуры. В период цветения растений в них могли попасть тополиный пух и пыльца, которые забивают радиаторы и кулеры компьютеров.

Это может привести к перегреву устройства. Во время перегрева большинство важных элементов устройства работает на износ, и в итоге они начинают выходить из строя, - предостерег Евгений Мушинский.

Компьютер в таком случае может даже послать вам сигнал SOS - после включения будет быстро нагреваться и выключаться. Таким образом специальный защитный механизм сообщает, что гаджет "болен" и нуждается в срочной чистке, рассказал эксперт.

По его словам, есть еще ряд признаков, которые показывают, что компьютеру нужна профилактика.

Во-первых, он начинает сильно греться и шуметь. Дальше резко ухудшается производительность, и вы замечаете, что он стал выполнять привычные действия медленнее, - уточнил Евгений Мушинский.

Эксперт объяснил, как можно самому провести чистку компьютера. Он посоветовал начать с фильтрующих сеток, которые мешают попасть пыли и тополиному пуху в компьютер.

Их нужно снять и очистить. Можно проточной водой смыть пыль, потом насухо вытереть и поставить обратно. Внутри компьютера не рекомендую чистить с помощью пылесоса - так можно повредить микроэлементы на плате, что приведет к дорогостоящему ремонту. Для полной чистки понадобится пара баллончиков со сжатым воздухом, - посоветовал Евгений Мушинский в интервью радио Sputnik.