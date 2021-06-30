Никто из казахстанцев не умер за сутки от коронавирусной пневмонии

30 июня 2021, 09:54
Фото: zakon.kz

В Минздраве РК предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 30 июня, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от COVID-19 за сутки скончались 13 человек, от коронавирусной пневмонии - 0.

На 30 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 822 человека (23 526 КВИ+ и 1296 КВИ-), из них в стационарах находятся 7453 пациента, на амбулаторном уровне - 17 369.

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Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 493 пациента;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 103;
  • на аппарате ИВЛ - 67.

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