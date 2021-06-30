Более 40 тыс. ученических мест создадут в Нур-Султане в 2021 году

С учетом ежегодного роста населения в Нур-Султане перешли на строительство крупногабаритных школ. В текущем году будет построено 15 - это более 40 тысяч новых ученических мест. Это в два раза больше, чем в 2020-м, и в 4 раза больше, чем в 2019 году. Об этом на площадке СЦК рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В столице ежегодно растет количество населения как за счет внутренней миграции, так и за счет рождаемости. Если в 2010 году в школах города учились 74 тыс. учащихся, то сейчас обучаются уже 193 тыс. ребят. Ежегодно растет количество первоклассников. К примеру, в 2019 году выпустились чуть более 5,5 тыс. выпускников, а в 1-й класс пришли почти 24,5 тыс. первоклассников. В 2020 году было 6,6 тыс. выпускников, в 1-й класс пришли более 21 тыс. учеников. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тыс. школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ. Мы перешли на строительство крупногабаритных школ. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется необходимость в учебных заведениях, - сказал Алтай Кульгинов.

Если в 2019 году в столице было построено 6 школ, в 2020 году - 11 школ, то в текущем году будет построено 15 школ. Это позволит создать 40 тыс. новых ученических мест, что в два раза больше, чем в 2020-м, и в 4 раза больше, чем в 2019 году.

В предстоящие пять лет в столице запланировано строительство 67 школ. Строительство учебных заведений, в том числе, ведется за счет привлечения частных инвестиций.

По поручению акима столицы с целью стимулирования будущих педагогов увеличено количество грантов. Ежегодно планируется выделять не менее 800 грантов на обучение в среднеспециальных учебных заведениях, еще 300 грантов - на получение высшего образования.