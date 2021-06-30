На низкое качество введенных в эксплуатацию жилых домов жалуются казахстанцы 

Проблемные вопросы жилищного строительства, формирования архитектурного облика, а также реновации ветхого жилья обсудили на площадке Республиканского общественного совета по региональному развитию при партии "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

Как отметила председатель Совета, депутат Мажилиса Юлия Кучинская, в рамках Дорожной карты в этом году будет построено 17 из 103 млн. кв.м. жилья, запланированных до 2025 года.

При этом особое внимание она обратила на необходимость обеспечения должного контроля за качеством строительства со стороны уполномоченных органов. По ее словам, в общественную приемную партии "Nur Otan" регулярно обращаются граждане с жалобами на низкое качество введенных в эксплуатацию жилых домов.

Наличие подобных проблем подтвердил и первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Органами ГАСК проведено 539 проверок, по итогам которых привлечены к административной ответственности 973 субъекта, что выше на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что в 90% случаев нарушения подтверждаются. В качестве одной из мер по обеспечению качественных показателей строительства будет полностью пересмотрена существующая система государственного контроля. В частности, этапы строительства будут сопровождаться постоянным контролем и органы ГАСК будут участвовать в приемке объектов в эксплуатацию, - отметил Каирбек Ускенбаев.

Наряду с этим, проблемными остаются вопросы некачественной градостроительной документации, несоответствие проектов детальной планировки генеральному плану застройки, отсутствие расчетов по плотности, этажности, транспортной нагрузке микрорайонов и др. В связи с этим, министерством предлагается внедрить институт градостроительной экспертизы по аналогии с экспертизой строительных проектов.

В свою очередь заместитель председателя Совета и известный политолог Марат Шибутов акцентировал внимание представителей госорганов на отсутствии на республиканском уровне нормативов по формированию архитектурного облика городов, а член Совета и директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев предложил усовершенствовать процесс реновации ветхого жилья путем поддержки реформы ОСИ.

Нужно дать возможность объединениям собственников имущества самостоятельно с безусловным соблюдением строительного законодательства осуществлять реновацию домов без участия подведомственных организаций, - сказал он.

По информации пресс-службы партии, в ходе заседания директором Института общественной политики партии "Nur Otan" Мадиной Нургалиевой также были представлены результаты исследования по комфортности жизни в регионах на основании среза общественного мнения и обращений в общественную приемную партии.

Согласно анализу, жители Алматы, Северо-Казахстанской, Алматинской и Мангистауской областей наименее удовлетворены жилищными условиями и развитием инфраструктуры. Наиболее проблемные вопросы – качество питьевой воды, центрального водоснабжения, отопления и центральной канализации.

По словам руководителя института, для решения этих вопросов необходимо разрабатывать более эффективные механизмы взаимодействия между министерствами, местными исполнительными органами и гражданами.

По итогам заседания Советом соответствующим ведомствам были направлены конкретные рекомендации по каждому вопросу повестки.