Крупная партия упаковок со "Спутником V" повреждена в ДТП

В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали информацию о повреждении флаконов вакцины "Спутник V" при доставке в Алматинскую область, сообщает zakon.kz.

1 июня в процессе транспортировки с хаба Единого дистрибьютора в Алматы на склад Управления здравоохранения Алматинской области в Талдыкоргане при дорожно-транспортном происшествии были повреждены флаконы с вакциной "ГамКовид-Вак" ("Спутник V"). Повреждение имели только 6875 доз. Исполнителем услуги по хранению и транспортировке полностью возмещен ущерб путем замены поврежденного товара. пресс-служба Минздрава РК

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, ДТП произошло 31 мая около 23:30.

20-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, следуя в северном направлении по автодороге "Алматы - Оскемен", на 232 км, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с прицепом грузовой автомашины "КамАЗ 5220", который двигался в попутном направлении. пресс-служба ДП Алматинской области

В результате ДТП пострадали водители обеих машин. Водитель Mercedes-Benz Sprinter с различными травмами и ушибами госпитализирован в больницу.

Факт ДТП расследуется. Проводится комплекс соответствующих мероприятий. пресс-служба ДП Алматинской области