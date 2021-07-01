Токаев помиловал казахстанку, убившую мужа-наркомана

Осужденная восточно-казахстанской колонии помилована Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, Ларису Антонюк за убийство супруга в Туркменистане осудили еще в 2011 году.

С молодым человеком Лариса познакомилась в Казахстане, а после женитьбы молодожены переехали в Туркменистан.

По словам осужденной, родители мужа ее сразу не приняли. А позже она узнала и о наркозависимости супруга. С приходом финансовых трудностей мужчина начал поднимать на членов семьи руку, требовал деньги на очередную дозу наркотиков. В результате очередного конфликта, обороняясь, она убила мужа.

Ларису водворили в местную колонию, а четверых детей забрали в детский дом. Позже гражданку Казахстана вернули на Родину.

В настоящее время осужденная содержится в женской колонии в 200 километрах от Усть-Каменогорска. Женщина уже отсидела половину назначенного срока.

Сотрудниками учреждения своевременно были собраны и направлены необходимые материалы. Президент РК помиловал Ларису Антонюк. Срок осужденной сокращен с 21 года до 16 лет. Ее уже ознакомили с соответствующим документом, - прокомментировал начальник областного Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО Жанболат Калетаев.

В связи с помилованием ее формальный срок УДО подходит в конце июля 2021 года.