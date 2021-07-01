Казахстан признал паспорта вакцинации шести стран

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача РК от 11 июня 2021 года №28", сообщает zakon.kz.

Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдова, - говорится в документе.

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