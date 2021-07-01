Во всех вузах Казахстана внедрят Ashyq к 1 сентября

В новом учебном году казахстанские вузы будут работать по системе Ashyq, сообщили корреспонденту zakon.kz в пресс-службе министерства образования и науки.
К началу учебного года в вузах будет полностью внедрена система Ashyq, - подтвердили в ведомстве.
Отметим, ранее в министерстве образования и науки сообщили, что привившиеся от COVID-19 студенты получат скидки на обучение, проживание в общежитиях, путевки в оздоровительные санатории, талоны на бесплатное питание и проезд в общественном транспорте.
Кроме того, надбавки и оплачиваемые выходные смогут получить вакцинированные преподаватели. Но, решение останется за руководителями вузов, так как каждый будет исходить из возможностей.
Ознакомиться со списком вузов и акциями можно здесь.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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