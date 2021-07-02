Сколько спортсменов представят Казахстан на Олимпийских играх в Токио

Казахстанские спортсмены завоевали 96 олимпийских лицензий в Токио-2020 в 27 видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Национальный олимпийский комитет Казахстана подвел итоги после завершения квалификационных и рейтинговых соревнований, предшествующих Олимпиаде в Японии. В состав отечественной олимпийской сборной вошли 95 спортсменов.

Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля. На них разыграют 339 комплектов медалей.

Национальный олимпийский комитет благодарит спортсменов и тренеров за их труд, за то, что они не сдавались и день за днем приближали свою олимпийскую мечту. Необходимо отметить и слаженную работу национальных спортивных федераций, специалистов комплексно-научных групп, спортивных менеджеров, которые сделали все возможное, чтобы помочь завоевать максимум лицензий и представить свои виды на Олимпийских играх в лучших составах. Хотя олимпийская семья пережила два непростых года перед Играми в Токио, казахстанские атлеты не теряли веры в себя, в команду и продолжали тренировки, улучшая свои показатели. И даже в такой ситуации мы сделали максимум возможного, и в Токио отправляется очень представительная команда. От имени всей олимпийской семьи хотел бы поблагодарить главу государства и Правительство страны за поддержку и создание всех необходимых условий для казахстанских атлетов, - сказал президент НОК РК Тимур Кулибаев.

Впервые Казахстан выступит в новых видах олимпийской программы - скалолазании и карате. Первыми в этих видах от Казахстана на Игры отправятся скалолаз Ришат Хайбуллин и сразу пять каратистов: Асадилов, Ажиканов, Юлдашев и девушки Жанбырбай и Берульцева.

Без сомнения, одним из лидеров олимпийской сборной будет прославленная казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова, для которой эти Олимпийские игры станут четвертыми в карьере. На ее счету полный комплект олимпийских наград - на всех предыдущих Олимпиадах Рыпакова завоевала медали для страны.

Мужская сборная по водному поло, единственная казахстанская команда в игровых видах спорта, выступит на Играх после восьмилетнего перерыва. Традиционно отличились боксеры, которые представлены девятью спортсменами во главе с Камшыбеком Кункабаевым. При этом мужская команда завоевала лицензии во всех восьми весовых категориях. С отличием квалификационный период провел гимнаст Милад Карими - он один завоевал семь лицензий. В плавании мы получили три лицензии, причем две - у олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина.

Выиграна лицензия в фехтовании - шпажист Руслан Курбанов стал одним из шести спортсменов, получивших континентальные квоты по индивидуальному рейтингу Международной федерации фехтования. Впервые со времен проведения Олимпийских игр в Афинах (2004) от Казахстана в групповой гонке выступят три велогонщика. Большой вклад в такой результат внес лидер команды Алексей Луценко, который сумел принести в актив Казахстана столько очков, сколько ни одна другая страна азиатского континента в целом. Три лицензии (спринт, омниум и кейрин) завоевали казахстанские велогонщики на треке, при этом лицензия на выступление в спринтерских видах является для Казахстана исторической - ранее казахстанские спортсмены никогда не были представлены в этой дисциплине на Олимпийских играх.

Спустя 20 лет трое казахстанцев вновь выступят на Олимпийских играх в командных соревнованиях по стрельбе из лука.

Одиннадцать лицензий завоевали атлеты по видам борьбы, столько же - у казахстанских легкоатлетов, семь лицензий на счету теннисистов, шесть - в гребле на байдарках и каноэ. Дзюдоисты, среди которых и опытный Елдос Сметов, завоевали шесть лицензий по результатам рейтинговых турниров. Две лицензии у казахстанской команды в настольном теннисе, столько же - в таеквондо и гребном слаломе.

В настоящее время НОК ожидает результатов перераспределения лицензий в некоторых видах от международных федераций.

Окончательные списки участников Олимпиады будут известны после 5 июля.

Большая часть делегации Казахстана отправится в Токио после двухнедельного карантина. Безопасность спортсменов является главным приоритетом, подчеркивают в Национальном олимпийском комитете.

Сейчас одними из важных задач остаются организация и логистика заключительных дней перед стартом Олимпийских игр. Оргкомитет Токио-2020 и Международный олимпийский комитет принимают беспрецедентные меры по обеспечению охраны здоровья участников Игр, выпустив специальные своды правил - "плейбуки". Это и ограничение передвижения спортсменов, и других членов делегаций, и значительное сокращение самих делегаций от НОК и международных федераций, и ежедневные ПЦР-тесты, и постоянное отслеживание местонахождения участников Олимпийских игр посредством специальных мобильных приложений. Команда вылетит в Японию 16 июля чартерным рейсом, организованным при поддержке "AirAstana".

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июня на олимпийском стадионе Токио.