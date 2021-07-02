Группы смерти: почему подростки играют в опасные игры

C начала 2021 года в Казахстане 248 подростков пытались покончить с собой, 84 из них довели задуманное до конца. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за весь 2020 год зарегистрировано 144 завершенных случая суицида среди несовершеннолетних, в 2019-м - 180. Цифры пугающие. Можно ли предотвратить трагедию, на что обращать внимание родителям подростков, действительно ли детей затягивают в виртуальные игры смерти - читайте в материале корреспондента zakon.kz.

По информации МВД РК, каждое третье подростковое самоубийство происходит из-за конфликтов с родными, 12% - из-за чувства одиночества, 10% - из-за разрыва отношений с друзьями, 3% - из-за неблагополучного материального положения и конфликтов по месту учебы.

Врач-нарколог высшей категории, психиатр, психотерапевт, суицидолог Андрей Соболев считает, что статистика в отношении самоубийств крайне условная, но Казахстан с начала 2000-х действительно входит в число стран с самой высокой суицидальной активностью.

Когда речь заходит о подростковых или даже детских самоубийствах, нередко вспоминают так называемые виртуальные "группы смерти". Их руководители якобы вовлекают подростков в некие игры, финал которых - смерть участника. И хотя таких сообществ в социальных сетях множество, чаще всего их именуют по названию одной из самых первых и известных групп - "Синий кит".

"Родиной" этой игры стал российский сегмент социальных сетей. В 2016-2017 годах СМИ едва ли не каждую неделю публиковали новости о том, что в различных городах погибают десятки подростков - жертв "Синего кита". Проводились журналистские расследования, устраивались телевизионные ток-шоу.

Со временем "играть" начали и казахстанские тинейджеры. В феврале 2017 года министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о тревожных подростковых трендах депутатам Мажилиса. Глава МВД отметил, что его ведомство на тот момент выявило более 100 "групп смерти". Все данные были переданы Министерству информации и коммуникации для блокировки сообществ.

Но стоит ли винить в росте числа подростковых самоубийств только лишь социальные сети и их контент?

Руководитель Центра детской безопасности "АНГЕЛ" Зарина Джумагулова считает, что в нашем обществе царят чрезвычайно завышенные ожидания в отношении детей и подростков. Их критикуют за любые ошибки и требуют, чтобы они все делали идеально. Школьная программа стала слишком зарегулированной, для учащихся нон-стопом устраиваются проверки, экзамены, тестирования, которые превращаются в сильнейший стресс и для них самих, и для учителей.

Наглядное подтверждение этой версии - трагедия, произошедшая 9 июня 2021 года в Ордабасинском районе Туркестанской области. Девятиклассница повесилась после сдачи экзамена в школе, оставив родителям предсмертную записку: "Мама, я не оправдала ваших ожиданий".

По большому счету, школьники находятся в состоянии нервозности и тревожности постоянно. Кто-то из них, кроме того, подвергается травле со стороны сверстников или администрации школ, кто-то живет в сложных семейных условиях.

У детей забрали из жизни игру. Это важнейший элемент, на котором строится их дальнейшее развитие. Люди, которым не хватило игры в детстве и юности, повзрослев, либо станут игроманами, либо превратятся в унылых, склонных к депрессиям мужчин и женщин. Когда с детей пятилетнего возраста начинают спрашивать, как с выпускников школы, и ругать за допущенные ошибки, где здесь игра? Чем больше будет игры у детей, тем меньше их будет тянуть на опасные челленджи, которые рекламируются в "группах смерти", - перебежать через оживленную магистраль или сделать селфи на краю крыши многоэтажки, - говорит Зарина Джумагулова.

"Группы смерти" предлагают одиноким, затравленным, отчаявшимся подросткам сочувствие, поддержку, возможность испытать себя, сыграть в необычную игру и, в конце концов, обрести освобождение от всех тягот и проблем.

Поддержав несчастных в трудную минуту, завоевав их доверие, кураторы групп начинают давать им задания. Сначала не особенно трудные: нарисовать кита на гараже, порезать руку или посмотреть видео со сценой самоубийства. Затем задания усложняются, становятся опаснее: забраться на высотку и сделать селфи, перебежать железнодорожные пути перед движущимся поездом. За их выполнение обещают какие-то бонусы, повышение статуса внутри группы.

Если говорить о подростке, то его жизнь может быть тотально зарегулирована со стороны школы и семьи. На него возлагается множество ожиданий, которые он не в силах оправдать. Получается, что его жизнью полностью управляют другие. И самоубийство оказывается чуть ли не единственным решением, которое он принимает сам, включая конкретную дату. Вместе с тем он дает время и другим людям, и самому себе еще попытаться что-то изменить. Что-то, что поможет ему отказаться от рокового шага, - считает Зарина Джумагулова.

По мнению Андрея Соболева, возникновение виртуальных площадок с деструктивным контентом - современный способ проявления уже существующих суицидальных настроений. Сами по себе эти сообщества не играют никакой роли.

В классической европейской литературе такие настроения отразились в пьесе Шекспира "Ромео и Джульетта" и в романе Иоганна Гете "Страдания юного Вертера". В наши дни их выразителем оказалась российская писательница Анастасия Холова, в возрасте 16 лет под псевдонимом Стейс Крамер написавшая книгу "50 дней до моего самоубийства".

Бывают стратегические суициды, задуманные за месяц или более. А бывают внезапные, импульсивные, решение о которых принимается за минуты или даже секунды. Необходимо рассматривать весь контекст поведения подростка и предпосылки к нему, чтобы понять истинные причины. В личном плане суицид можно сравнить с землетрясением с точки зрения предсказуемости. Общая же статистика зависит от многих факторов - экономических, политических, социальных, - говорит Андрей Соболев.

Заметить изменения в поведении подростка можно: родителям стоит лишь быть более внимательными, чтобы не упустить тревожные сигналы. Если ребенок ведет себя скрытно, не пускает к себе в комнату, не идет на контакт - лучше прямо поделиться с ним своим беспокойством. Объяснить, с чем связаны вопросы - безопасность всегда в приоритете.

В переходном возрасте происходит гормональный всплеск, который может вызвать у подростка ощущение полного одиночества, чувство безысходности и ненависти к себе, к близким, к друзьям. Важно объяснить эти нюансы, чтобы ребенок понимал: эти переживания - вовсе не следствие реального положения дел, родителям можно доверять, ведь они - самые заинтересованные в его благополучии люди.

Обратите внимание на поверхность кожи ребенка. Если заметите повреждения любого характера, это повод обратиться к психиатру, так как самоповреждающее поведение является одним из признаков депрессивного и предсуицидального состояния. Разговоры о смерти, интерес к веревочным узлам, ядам, реанимации, лекарственным средствам и другим темам, связанным со смертью, - повод поговорить в открытую. Обычно человек, решивший свести счеты с жизнью, оставляет какие-либо знаки. Надежда, что кто-то вовремя остановит, может оставаться до последнего момента. Поэтому если вы думаете, что вам показалось, то вам не показалось, - говорит Зарина Джумагулова.

Резкая смена круга общения, активное общение онлайн, которое приводит к раздражительности, апатии, повышенной возбудимости, могут свидетельствовать о зависимости от этого общения. В этот момент ребенку нужна информация о безопасности в Сети, эмоциональная поддержка близкого человека и альтернативное увлекательное времяпрепровождение.

Интересоваться увлечениями и настроением ребенка нужно на постоянной основе. При этом важно не использовать дежурные фразы, а искренне интересоваться кругом общения, увлечениями и последними трендами.

Данил Утюпин