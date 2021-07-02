Аномальная жара до 45 градусов - какой будет погода в выходные

Прогноз погоды по Казахстану на 3-5 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Аномальная жара, охватившая территорию Казахстана, сохранится в предстоящие выходные дни. РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, на севере, северо-западе, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами.

На севере, северо-западе, западе и в центре республики ожидается температура воздуха ночью +15+23 градуса, в дневное время столбики термометров покажут +35+40 градусов, на востоке страны прогнозируется повышение температуры воздуха ночью с +12+20 до +17+25 градусов, днем - с +27+35 до +30+38 градусов, а на юго-западе, юге Казахстана ночная температура +20+28 градусов, дневная +35+45 градусов. РГП "Казгидромет"