Новый мурал с Елбасы появился в Алматы

2 июля 2021, 14:08
Фото: zakon.kz

В Алматы появилось новое граффити с портретом Елбасы, сообщает zakon.kz.

Точнее, его перекрасили уже второй раз. Теперь рядом с портретом Первого Президента Казахстана появилась надпись: "Forever Young".

4 мая стало известно, что на пересечении улиц Жарокова и Мынбаева появился мурал с надписью: "Elbasy forever young!".

Тогда местные жители отметили, что изображение возникло буквально за ночь.

Спустя месяц мурал кто-то закрасил. Вместо портрета Елбасы на стене появилась надпись на белом фоне: "I'll be back..." и цифры - "01".

Кто автор этой работы, до сих пор неизвестно.


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