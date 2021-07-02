Что грозит за подделку паспорта вакцинации в Казахстане

За подделку паспортов вакцинации в Казахстане могут лишить свободы на два года, передает zakon.kz.

В пресс-службе МВД РК сообщили, что по итогам первого полугодия в производстве находилось четыре уголовных дела по подделке паспортов вакцинации. Досудебное расследование продолжается.

Законодателем установлена уголовная ответственность за подобное правонарушение, предусматривающее наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (статья 385 часть 1 Уголовного кодекса).

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок (статья 385 часть 2 Уголовного кодекса).

Использование заведомо подложного паспорта вакцинации наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток (статья 385 часть 3 Уголовного кодекса).

Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил Министерству внутренних дел усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся подделкой результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.