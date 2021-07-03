Курс доллара резко снизился на торгах

3 июля 2021, 11:18
Фото: express-k.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 424,65 тенге, снизившись на 1,72 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423,7-425,3 тенге, евро – 504,1-506,5 тенге, рос. рубль - 5,82-5,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 3 июля.

Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,05%, составив $75,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,40% — до $76,14 за баррель.


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