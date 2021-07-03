Мать скончалась, ребенок в реанимации: в Атырау произошел хлопок газа

При пожаре погибла 49-летняя женщина, ее 12-летний ребенок с термическими ожогами 85% тела доставлен в детскую областную больницу, передает zakon.kz.

2 июля в 19.30 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Таскала, город Атырау. По прибытии на место вызова было установлено, что по адресу улица №16 в доме №1 в результате скопления газо-воздушной смеси в кухонном помещении произошел хлопок с дальнейшим возгоранием кровли дома. Пожар был ликвидирован в 20.00. При тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники ДЧС Атырауской области, - рассказали в ДЧС региона.

Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Предварительная причина пожара - нарушение безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Со слов соседей, подключение газовой плиты жильцы проводили самостоятельно. Установка плиты и соединение трубок газа после подключения осуществлялось без специалистов газовой службы, что является грубейшим нарушением правил эксплуатации газовых и отопительных приборов.