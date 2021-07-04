Сабина Алтынбекова заняла третье место в списке популярных волейболистов мира

Казахстанка Сабина Алтынбекова находится на третьем месте списке самых популярных волейболистов мира в Instagram, сообщает zakon.kz.

Недавно в список добавилось еще одно имя, передает Sports.kz.

Волейболистка Нутсара Томком из Таиланда, стала восьмой, кому удалось перешагнуть отметку в 1 миллион подписчиков в Instagram. Столько же подписчиков у бразильянки Жаклин Карвальо.

Сабина Алтынбекова делит третье место (1,1 млн) сразу с несколькими спортсменами: Мохаммад Мусави (Иран), Плеумджит Тинкаоу (Таиланд) и Бруно Резенде (Бразилия).

Второе место в этом списке занимает филиппинка Алисса Вальдес (1,3 млн), а лидирует с большим отрывом иранский волейболист Саид Маруф (1,9 млн).