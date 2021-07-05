Новую акцию инициировали костанайцы в День домбры

Акция "30 жылдыққа 30 домбырашы" среди домбристов Костанайской области прошла 4 июля. Все они единовременно исполнили известный и любимый многими кюй Құрманғазы "Балбырауын", передает zakon.kz.

Акция прошла в онлайн-формате, домбристы в национальной одежде из всех уголков области с помощью видеосвязи одновременно сыграли кюй, задав настроение праздника.

Мы решили организовать такую акцию, я считаю, очень символичную для нынешнего года. Так как в этом году мы празднуем 30-летие независимости страны, было принято решение взять столько же домбристов, - отмечает директор Областного центра самодеятельного народного творчества и киновидеофонда Дамир Калкаев. - Для участия в данной акции заявки подали большое количество учащихся. Мы провели тщательный отбор и выбрали лучших среди них из каждого района области.

Данная акция стала запоминающейся и, возможно, будет иметь продолжение.