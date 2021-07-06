Грубый полицейский из Капшагая попал на видео

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором полицейский грубо разговаривает со снимающим и пытается выбить у него из рук камеру, сообщает zakon.kz.

Автор видео снимал автомобиль с тонированными стеклами, когда к нему подошел полицейский, без фуражки и в грубой форме потребовал прекратить съемку. Для убедительности он ударил по телефону.

Видео вызвало резонанс в соцсетях. В пресс-службе ДП Алматинской области на него отреагировали.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что на основании выявленного в ходе мониторинга социальных сетей видео, в отношении инспектора службы взвода патрульной полиции ОП города Капшагай составлен протокол об административном правонарушении по статье 590 ч.5 КоАП РК. Кроме того, в настоящее время назначено служебное расследование по факту нетактичного обращения сотрудника полиции по отношению к гражданам. Ответственность непосредственного руководства за ненадлежащий контроль за подчиненными будет рассмотрена в дисциплинарном порядке. пресс-служба ДП Алматинской области