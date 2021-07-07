Казахстанские ученые разработали уникальную вакцину от бруцеллеза

В Казахстане разработали вакцину от бруцеллеза крупного рогатого скота, над которой работали с 2013 года. Наконец, в научном журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology появилась статья о результатах регистрационных испытаний. Корреспондент zakon.kz поговорил с научным руководителем разработки, главой Центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете Кайсаром Табыновым и узнал, в чем уникальность препарата и насколько он актуален для казахстанского животноводства.

- Мы разработали новую векторную вакцину против бруцеллеза крупного рогатого скота. В целом, проблема бруцеллеза в области ветеринарии стоит очень остро. Поскольку он может поражать практически все виды сельскохозяйственных животных, включая крупный и мелкий рогатый скот. Более 90% средств, выделяемых сети ветеринарных лабораторий республики, идет на борьбу с этой болезнью, а оставшаяся часть - на другие инфекции.

- Почему проблема так остро стоит? Неужели никто не пытался ее решить?

- В Казахстане есть вакцины от бруцеллеза, которые были разработаны почти 100 лет назад. Это вакцина из штамма Brucella abortus S19. Она достаточно эффективна, но проблема заключается в том, что животные, привитые ею, вырабатывают такие же антитела, что и при инфицировании. Следовательно, возникает большая проблема при дифференцировании инфицированных животных от вакцинированных.

Более усовершенствованная вакцина предложена американцами 25 лет тому назад. Она не формирует те антитела, которые вырабатываются при инфицировании, и это позволило дифференцировать инфицированных животных от вакцинированных. По сути, это является большим прорывом в области создания вакцин против бруцеллеза крупного рогатого скота. Но у этих препаратов есть свои недостатки. Во-первых, у американской вакцины эффективность была ниже, чем у предыдущей. Второй момент - вакцина все-таки приготовлена из живой бактерии, хоть и ослабленного варианта. Но она может выделяться через молоко вакцинированных животных и вызывать у человека вакциноассоциированную инфекцию. Если человек выпил это молоко без пастеризации, без кипячения, то может заразиться. Такие случаи крайне редки, но риск такой есть.

Обе перечисленные вакцины опасны для человека. Когда ветеринар вакцинирует большое количество крупного рогатого скота, он может, потеряв бдительность, случайно вколоть эту вакцину себе. Вследствие может проявиться связанная с вакциной бруцеллезная вакциноинфицированная инфекция, очень похожая на сам бруцеллез.

Две первые вакцины хоть и были очень эффективными, все же имели общий существенный недостаток. Если вакцинировать стельное животное - корову или телку - препарат может вызвать аборт плода. Когда такое происходит, это большой экономический ущерб для хозяйства.

Исходя из всего этого, мы ставили перед собой задачу создать идеальную вакцину или хотя бы близкую к идеальной. Она должна была быть, во-первых, безопасной, во-вторых, экологичной, не вызывать аборты у привитых животных и быть эффективной.

Еще один момент - она должна позволять дифференцировать животных от вакцинированных и быть подходящей для крупномасштабного производства.

С 2013 года мы занимаемся получением по-настоящему инновационной векторной вакцины. Мы впервые применили в качестве вектора или средства доставки бруцеллезных белков вирусы гриппа. Мы модифицировали их, провели определенную процедуру по их ослаблению и сделали генетическую ставку, которая вырабатывала наиболее иммуногенные бруцеллезные белки.

Мы провели огромное количество экспериментов на крупном рогатом скоте для разработки этой вакцины.

- Сколько человек приняло участие в разработке препарата?

- В разработке участвовали почти 20 сотрудников лаборатории профилактики инфекционных болезней и около десяти - лаборатории микробиологии.

- Когда вакцина была зарегистрирована?

- Мы начали регистрационное испытание в 2018 году и закончили в начале 2019-го. Работу мы проводили с привлечением ведущих специалистов нашей страны в этой области, многие из них указаны в авторском составе. Кроме того, в авторском составе публикации присутствуют всемирно известные авторитетные ученые в области разработки и испытания бруцеллезных вакцин, такие как Стивен Олсен из США и Эйнжел Онот из Чили. Это большая честь и гордость, что они с нами вместе в авторском составе. Это дополнительно приковывает внимание научной общественности к нашей научной работе и вселяет больше доверия к ней.

В общем по бруцеллезу нами было опубликовано более десяти статей в ведущих международных научных изданиях. Работа, которую опубликовали сейчас, - это финальная статья, подводящая итог всей работы с 2013 года. Финальная точка: мы довели продукт до регистрации. До этого рассказывали о промежуточных результатах.

- Разработанную вами вакцину уже производят?

- К сожалению, пока массового производства этой вакцины нет. Но определенный прогресс есть: проведено оздоровление нескольких хозяйств в Кордайском районе. Сейчас вопросом массового производства препарата занимаются мои коллеги из НИИ проблем биологической безопасности (Жамбылская область, Кордайский район, пгт. Гвардейский).

- В чем особенность новой вакцины от бруцеллеза?

- Мы впервые в мире в качестве вирусного вектора для доставки бруцеллезных белков использовали вирус гриппа. Этот подход ранее никто в мире в создании бруцеллезных вакцин не использовал. И это была достаточно рискованная работа. Никто вообще не знал, выстрелит это или нет. Но наши ожидания оправдались, и мы получили необходимый результат. Эффективность - на уровне 60-75% в среднем. С момента внедрения американской вакцины RB-51 это первое сообщение о регистрации нового препарата против этой инфекции.

Наши хозяйства нуждаются в новой вакцине, и я желаю своим коллегам наладить ее промышленное производство.

Айтурган Азимжанова