В Казахстане количество вакцинированных от КВИ первым компонентом превысило 4 млн

Более четырех миллионов казахстанцев привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Число казахстанцев, привившихся обоими компонентами вакцины от коронавируса, превысило два миллиона человек, говорится в Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

2 283 761 человек получил оба компонента вакцины, первым компонентом вакцины привиты 4 020 128 человек.

В Казахстане на выбор доступны следующие вакцины - "Спутник V" (разработанная в России вакцина казахстанского производства), казахстанский QazVac, а также китайская вакцина Sinopharm.





