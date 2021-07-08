Как спастись от жары – советы врача

Большая часть Казахстана охвачена изнуряющей жарой. Люди жалуются на плохое самочувствие, упадок сил, головные и сердечные боли. Как спастись от пекла, какая погода ждет казахстанцев в июле - читайте в материале zakon.kz.

В Казахстан большая жара пришла в конце июня вместе с сухими горячими воздушными массами из Ирана. И по сведениям РГП "Казгидромет", в течение июля на территории республики ожидается жаркая и малоосадочная погода. Лишь в отдельные дни с прохождением циклонов прогнозируются кратковременные летние дожди с грозами, усиление ветра до 15-25 м/с.

В начале второй декады июля температура повысится на западе и северо-западе страны, а с середины декады - уже по всему Казахстану:

на западе и северо-западе: ночью - до +22+30°С, днем - до +33+43°С;

на севере, в центре и на востоке: ночью - до +15+23°С, днем - до +28+39°С;

на юге и юго-востоке: ночью - до +18+27°С, днем - до +35+43°С.

В третьей декаде синоптики прогнозируют колебание температуры воздуха в южной части страны ночью от +10+17°С до +17+25°С, днем - от +22+33°С до +30+38°С, в северной - ночью от +5+13°С до +13+20°С, днем - от +18+26°С до +26+33°С.

В Казахстане для каждой области жара определяется по-разному, уточняет Казгидромет:

- СКО, ЗКО, ВКО, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Актюбинская, Карагандинская, Алматинская, Атырауская области: сильная жара +35, очень сильная жара +40.

- Мангыстауская и Жамбылская области: сильная жара +38, очень сильная жара +43.

- Кызылординская и Туркестанская области: сильная жара +40, очень сильная жара +45.

Люди переносят жару по-разному. Но в целом считается, что температура выше 27 градусов некомфортна для человека, а выше 35 градусов уже и очень опасна, особенно для лиц старше 50 лет и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и сахарным диабетом.

Врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова рекомендует людям, тяжело переносящим высокие температуры, избегать открытых лучей солнца, тяжелую, жирную, калорийную пищу заменить на овощи и фрукты. Важно пить больше воды, но несильно холодной. Если человек принимает лекарственные препараты, ему ни в коем случае нельзя пропускать прием лекарств.

Впрочем, в жару лучше быть осторожнее всем без исключения: меньше времени находиться под солнцем и носить с собой бутылочку с водой. По возможности стоит избегать физических и умственных нагрузок. Что касается одежды, то лучше носить легкие, свободные хлопчатобумажные вещи, головные уборы и легкую открытую обувь типа сандалий.

Некоторые люди в зной любят мочить майки, но ношение мокрых вещей может быть опасно. Лейла Оспанова предупреждает: такие эксперименты могут привести к проблемам с почками или гландами.

Даже при не самой высокой температуре человек может получить тепловой удар и даже потерять сознание. В таком случае окружающие должны вызвать ему скорую помощь, расстегнуть воротник, полить водой, перенести в тень, напоить подслащенной водой.

В физиологии считается, что наиболее комфортно человек себя чувствует при температуре воздуха от +18°С до +24°С, влажности воздуха от 55% до 70% и скорости ветра до 5 м/с.

Теплоощущения человека в зависимости от температуры воздуха:

• Более +35°С → Ужасно жарко.

• +30°С … +35°С → Очень жарко.

• +24 … +30°С → Жарко (комфортно при пляжном отдыхе).

• +18 … +24°С → Тепло (комфортно).

• +12 … +18°С → Умеренно тепло.

• +6 … +12°С → Прохладно.

• 0 … +6°С → Умеренно прохладно.

• 0 … -12°С → Умеренно холодно.

• -12 … -24°С → Холодно.

• -24 … -30°С → Очень холодно.

• Менее -30°С → Ужасно холодно.

В прошлом веке проводились эксперименты, показавшие, что человек способен в течение одного часа выдерживать температуру в +71°С. 49 минут - выдерживать температуру +82°С, +33 минуты - температуру в +93°С и только 26 минут - температуру в +104°С. Для чистоты эксперимента замеры проводились в сухом воздухе. Предельная температура, при которой человек может ровно дышать, - +116°С.

Также стоит знать, что жара влияет не только на физиологию человека, но и на его психику. Так, при температуре +27+30°С многие люди становятся вспыльчивыми и раздражительными. В городах растет количество преступлений, в основном избиений, изнасилований и убийств. Растет и число суицидов.

Однако если отметка поднимается еще выше, то на смену агрессивности приходят вялость, безразличие, подавленность. У человека запускается "энергосберегающий режим".

Вообще ученые уже давно изучают воздействие погодных явлений на психику и поведение людей. Так, американские специалисты из Университета штата Огайо в 2017 году разработали концепцию CLASH - CLimate Aggression, and Self-control in Humans (Агрессия и самообладание людей, связанные с изменением климата).

Данил Утюпин